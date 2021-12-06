2021/12/06 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش الإرهابية.وقال رسول في تصريح صحافي، إن “القوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات عراقية لمنع عودة داعش إلى البلاد بعد هجوم كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات عراقية لمنع عودة داعش إلى البلاد بعد هجوم كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات عراقية لمنع عودة داعش إلى البلاد بعد هجوم كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).