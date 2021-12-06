أول إصابتين بمتحور “أوميكرون” في روسيا

2021/12/06 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب إفريقيا بسلالة “أوميكرون” الجديدة من فيروس كورونا.وبحسب بيان نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، فإن مريضين جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية، تم الكشف عن إصابتهما بسلالة “أوميكرون”، خلال 24 ساعة من مكوثهما في المرصد.

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