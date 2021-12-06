طرد 900 موظف دفعة واحدة عبر مكالمة

2021/12/06 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام فيشال جارج، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر دوت كوم "Better.com" بتسريح 900 من موظفيه على الهواء مباشرة خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم".

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