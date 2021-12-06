كيف يمكن لجهاز

2021/12/06 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة صغيرة أن السماح للطفل بممارسة الألعاب على جهاز iPad قبل الخضوع لعملية جراحية ساعد في تخفيف توتره بالدرجة ذاتها كما تفعل الأدوية

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