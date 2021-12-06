محافظ المركزي العراقي يؤكد تنفيذ الأتمتة لثلاث مؤسسات حكومية

2021/12/06 | 15:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، على تنفيذ الأتمتة لثلاث مؤسسات حكومية.وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الإثنين إن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف التقى السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون، وتم بحث …

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