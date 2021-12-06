2021/12/06 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان الاجهزة الحكومية ماضية بحفظ أملاك المسيحيين، فيما عبر عن إعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة وأطيافه.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الإثنين، غبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيساً لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم”.وعبر الكاظمي عن “إعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة وأطيافه، بما في ذلك الطيف المسيحي الذي يمتد وجوده في أرض الرافدين الى عمق التاريخ”، معربا عن أمله “لغبطة البطريرك بالتوفيق في مهامهه، وبما يعزز التنوع الثري الذي تزخر به أرض العراق، وضرورة الحفاظ على هذا التنوع”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: الاجهزة الحكومية ماضية بحفظ أملاك المسيحيين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الاجهزة الحكومية ماضية بحفظ أملاك المسيحيين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الاجهزة الحكومية ماضية بحفظ أملاك المسيحيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).