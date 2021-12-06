2021/12/06 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، أن فتح باب التطوع على ملاك الوزارة مؤجل.وذكر الغانمي في بيان، أن “الوزارة حرصت على اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتطورات والقرارات ومن بينها موضوع فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية”، مبيناً أن “هذا الأمر قد اتجه نحو منحى آخر من خلال قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الإعلان الأول عن هذا الموضوع”.وأضاف أن “فتح باب التطوع مؤجل في الوقت الحالي وليس هناك أي إجراء إداري بشأنه”، منوهاً أنه “في حال إكمال جميع الإجراءات والقضايا الإدارية سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية الموثقة لوزارة الداخلية وإشعار وسائل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: فتح باب التطوع على ملاك الوزارة مؤجل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: فتح باب التطوع على ملاك الوزارة مؤجل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: فتح باب التطوع على ملاك الوزارة مؤجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).