الغانمي: فتح باب التطوع على ملاك الوزارة مؤجل

2021/12/06 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، أن فتح باب التطوع على ملاك الوزارة مؤجل.وذكر الغانمي في بيان، أن “الوزارة حرصت على اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والتطورات والقرارات ومن بينها موضوع فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية”، مبيناً أن “هذا الأمر قد اتجه نحو منحى آخر من خلال قيام بعض […]

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