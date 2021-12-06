2021/12/06 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىانتقد عضو لجنة الامن في مجلس النواب المنحل، ايوب الربيعي، اليوم الاثنين، في الخروقات الامنية في العراق.وقال الربيعي في حديث لـ ( بغداد اليوم)،ان"ضعف الاستخبارات في اغلب القواطع هو العامل الأهم في تكرار الخروقات، فضلا عن وجود فراغات بين القواطع خاصة في المناطق ذات التضاريس والتعرجات المعقدة جدا ما دفع داعش الى استغلالها في التوغل وانشاء مضافات ينطلق منها صوب المدن والمناطق الامنة لاستهداف الاهالي والنقاط الامنية".واشار الى ان" الفراغات القاتلة تهدد بمجازر دامية اذا لم تعالج بالإضافة الى ضرورة الانتباه لملف البعد الاستخباري باعتباره العامل الابرز في معركتنا مع داعش وكل التنظيمات المتطرفة".واضاف، ان "العراق يتعامل مع جماعات مبعثرة لاتمسك الارض وتضرب وتهرب وهذا الامر يجب ايجاد حلول له من خلال دعم اكبر ومضاعف للبعد الاستخباري في كل القواطع لعملياتية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية السابقة تؤشر أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة وترصد تهديداً ينذر بمجازر دامية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية السابقة تؤشر أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة وترصد تهديداً ينذر بمجازر دامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).