لعدم كفاية الأدلة.. القضاء يفرج عن محافظ ذي قار الأسبق أباذر العمر

2021/12/06 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أصدرت محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار، اليوم الإثنين، قراراً بالإفراج عن محافظ ذي قار الأسبق اباذر العمر.

وقال مصدر قضائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار، أصدرت قرارا بالافراج عن محافظ ذي قار الاسبق، اباذر العمر، بعد اتهامه باختلاس وهدر 51 مليار دينار عراقي ابان تظاهرات عامي 2019 و2020 وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف المصدر، أن "قرار الإفراج عن العمر، جاء لعدم كفاية الادلة بحقه".

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