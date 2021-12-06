الخارجية الايرانية: الانفجار في نطنز لم يكن عملا تخريبيا اسرائيليا

2021/12/06 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الخارجية الايرانية ان تكون الاحداث الاخيرة في نطنز عملا تخريبيا اسرائيليا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنه لو كانت الأحداث الأخيرة في نطنز تخريبًا إسرائيليًا لكانت الحكومةقد ابلغت المواطنين بذلك مضيفا انه لا يمكلك ما يضيفه عن الحادث أكثر مما قالته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأمانة مجلس الأمن القومي بشأن سماع صوت الانفجار في نطنز.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت يوم السبت الماضي الى سماع انفجار ومشاهدة ضوء في سماء نطنز بالقرب من منشأة التخصيب الإيرانية.

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