طحنون بن زايد وشمخاني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

2021/12/06 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد صباح اليوم الاثنين بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات بحث في طهران مع علي شمخاني تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية في تقرير لها عن الزيارة ان عوامل سياسية واقتصادية مختلفة ساعدت إيران والإمارات على إيجاد سبل لتطوير العلاقات بين البلدين مضيفة ان من المتوقع أن يتم تقليص التوترات من الناحية السياسية لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لاستعادة الثقة المدمرة بين البلدين على مر السنين.

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