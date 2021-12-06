2021/12/06 | 15:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حال إكمال جميع الإجراءات والقضايا الإدارية سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يوضح بشأن التطوع على ملاك الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يوضح بشأن التطوع على ملاك الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).