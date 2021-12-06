الكاظمي: ماضين بحفظ أملاك المسيحيين

2021/12/06 | 15:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن إعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة وأطيافه، مؤكدا ان الاجهزة الحكومية ماضية بحفظ أملاك المسيحيين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 كانون الاول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، غبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيسا لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم".

واضاف البيان، ان "الكاظمي عبر عن إعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة وأطيافه، بما في ذلك الطيف المسيحي الذي يمتد وجوده في أرض الرافدين الى عمق التاريخ"، معربا عن أمله "لغبطة البطريرك بالتوفيق في مهامهه، وبما يعزز التنوع الثري الذي تزخر به أرض العراق، وضرورة الحفاظ على هذا التنوع".

واوضح، ان "الاجهزة الحكومية ماضية في بذل كل الجهود من أجل حفظ أملاك المسيحيين العراقيين وحقوقهم القانونية، مثلما هو واجبها إزاء أملاك جميع العراقيين ومتعلقاتهم، سواء تواجدوا في بلدهم أم في المهجر".

من جانبه، عبر غبطة البطريرك عن شكره "للحكومة وشخص رئيس مجلس الوزراء، للجهود المبذولة من أجل تعزيز السلام والطمأنينة والتعايش السلمي تحت مظلة المحبة والتآخي".

N.A

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