الناطق باسم الكاظمي يعلن موقف جديد من هجمات داعش الاخيرة

2021/12/06 | 15:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا عصابات داعش.

وقال رسول في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، إن "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن".

واضاف، أن "هناك تنسيقا عاليا مع قوات البيشمركة لتأمين المناطق الفاصلة ومنع أي محاولة لبقايا داعش إرباك الوضع الأمني"، مؤكدا "اتخاذ اجراءات أمنية لتعزيز الأمن بهمة ويقظة جميع صنوف القوات المسلحة في جميع المناطق".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تأمين الحماية لقرية لهيبان، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل.

اعلنت قوات البيشمركة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه داعش ليل الاحد، الى 4 قتلى وجريح.

وبحسب بيان نشره اعلام الفوج الثالث لواء 126، تلقى NRTعربية الاثنين (6 كانون الاول 2021)، فان "الاشتباكات التي حصلت اثناء اجتياح عناصر من تنظيم داعش لقرية (قرة سالم) التابعة لناحیة (بردي) في محافظة كركوك، اسفرت عن مقتل 4 منتسبين في صفوف البيشمركة واصابة اخر".

وأشار البيان إلى أن "الضحايا جميعهم من اهالي محافظة اربيل وضواحيها.

وعاود تنظيم داعش، امس الاحد، شن هجمات ضد مواقع قوات البيشمركة، في مناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، ان "داعش شن هجوما استهدف نقاط البيشمركة في ناحية التون كوبري في كركوك".

واضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل 3 من قوات البيشمركة بينهم النقيب مسعود طلعت، وإصابة اثنين آخرين، كحصيلة أولية".

وفي هجوم منفصل، اقتحمت عناصر من داعش، قرية لهيبان التابعة الى قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وأكد المصدر ان "الهجوم اسفر عن سيطرة التنظيم على القرية التي تضم نحو 70 منزلا، حيث قام داعش بحرق المنازل، فيما لاذ الاهالي الى الهرب".

N.A

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