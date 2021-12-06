الكاظمي يلتقي بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم/ موسع

2021/12/06 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، غبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيساً لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء "ان رئيس مجلس الوزراء عبر عن إعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة وأطيافه، بما في ذلك الطيف المسيحي الذي يمتد وجوده في أرض الرافدين الى عمق التاريخ ،كما أعرب عن تمنياته لغبطة البطريرك بالتوفيق في مهامه، وبما يعزز التنوع الثري الذي تزخر به أرض العراق، وضرورة الحفاظ على هذا التنوع.وأكد الكاظمي "أن الاجهزة الحكومية ماضية في بذل كل الجهود من أجل حفظ أملاك المسيحيين العراقيين وحقوقهم القانونية، مثلما هو واجبها إزاء أملاك جميع العراقيين ومتعلقاتهم، سواء تواجدوا في بلدهم أم في المهجر".من جانبه "عبر غبطة البطريرك عن شكره للحكومة وشخص رئيس مجلس الوزراء، للجهود المبذولة من أجل تعزيز السلام والطمأنينة والتعايش السلمي تحت مظلة المحبة والتآخي"./انتهى ح

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