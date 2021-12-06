محافظ نينوى يفتتح بوابة قضاء تلعفر غرب الموصل

2021/12/06 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري بوابة قضاء تلعفر المدمرة بعد تعرضها للدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية غرب الموصل.وقال في تصريح للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا/إن "الكوادر الهندسية بالتعاون مع شركة الفاو الهندسية ابرز شركات وزارة الإعمار، انجزت بوابة قضاء تلعفر بعد ان دمرت بالكامل خلال سيطرة داعش على القضاء"وأضاف الجبوري، أن " نسبة إعمار القلعة الأثرية والسياج المحيط بها بالكامل وصل الى نحو 70% بعد ان شرعت الكوادر الهندسية العمل بها مطلع العام الجاري "/انتهى

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