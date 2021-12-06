مسعود بارزاني يصدر بياناً بعد ليلة الهجوم الجديد على البيشمركة

2021/12/06 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

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بسم الله الرحمن الرحيم

مع الأسف، الليلة الماضية، نتيجة لهجمات داعش الإرهابية على حواجز البشمركة في قرة سالم في منطقة بردي، قتل وجرح عدد من البشمركة، وعبر عن تعازيي لعائلات الشهداء.وأؤكد "علينا ان ننتقم من الارهابيين".

ومع تزايد تحركات وهجمات الإرهابيين في الآونة الأخيرة، ينبغي على البشمركة في كردستان القيام بمزيد من الاستعدادات وتغيير تكتيكات الحرب والهجوم عليهم في الوضع الدفاعي لمعاقبة إرهابيي داعش والقضاء عليهم.آلاف التحيات للروح النقية لشهداء حرب داعش وكل جميع شهداء طريق الحرية في كردستان

مسعود بارزاني6 ديسمبر/كانون الأول 2021

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