تحقيقات النزاهة تنفذ 3 عمليات ضبط في الديوانية

2021/12/06 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، 3 عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة، مشيرة الى ضبط معاملات صرفٍ، وحالات رشوةٍ وتجاوز على المال العام.وأفادت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن “فريق عمل مكتب الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُستندات صرفٍ في مُديريَّة بلديَّة بالمحافظة؛ لوجود …

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