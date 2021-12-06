خبير: منشأ “أوميكرون” ربما يعود لصيادي الحيوانات البرية بجنوب إفريقيا

2021/12/06 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ربما أخطأ العلماء في تحديد أول شخص أصابه متحور “أوميكرون”.أعلن ذلك رئيس المركز العلمي الروسي للتشخيص والبحوث، أندريه إيسايف.وقال:” يعتقد الكثيرون الآن أن متحور “أوميكرون” تطوّر لدى شخص مصاب بمرض […]

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