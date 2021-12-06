بارزاني: الهجمات على المناطق الكردستانية خارج الاقليم هدفها التغيير الديموغرافي

2021/12/06 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن جزءاً من الهجمات المستمرة على سكان المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، هدفها إحداث تغيير ديموغرافي فيها.وجاء في بيان لحكومة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مسرور بارزاني، استقبل، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي …

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