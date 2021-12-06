"تم إنهاء عملكم هنا على الفور".. أكثر من 900 موظف يصدم بإقالته في مكالمة زووم جماعية

2021/12/06 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال رئيس تنفيذي أكثر من 900 شخص قبل عطلة عيد الميلاد في مكالمة زووم جماعية، حيث أن الموظفين استمعوا إلى رئيسهم وهو يقول "إذا كنت في هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي سيتم تسريحها.تم إنهاء عملك هنا على الفور".

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