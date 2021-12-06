الكاظمي ووزير خارجية بريطانيا يبحثان انتقال قوات التحالف الدولي إلى دور المشورة

2021/12/06 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التنسيق المشترك بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.

وخلال اتصال هاتفي بحث الجانبان انتقال قوات التحالف الدولي إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة إضافة الى التعاون بين بغداد ولندن في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول داعش وتطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار.

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