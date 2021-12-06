2021/12/06 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لم يستبعد عالم الفيروسات الروسي وكبير الباحثين في مركز “غاماليا” للبيولوجيا المجهرية والأوبئة، أناتولي ألتشتاين، أن ينتهي وباء “كوفيد – 19” عام 2022.صرح الباحث بذلك في حديث أدلى به لموقع Ura.ru […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالم فيروسات لا يستبعد انتهاء وباء فيروس كورونا عام 2022 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم فيروسات لا يستبعد انتهاء وباء فيروس كورونا عام 2022) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم فيروسات لا يستبعد انتهاء وباء فيروس كورونا عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).