نائب سابق يكشف دور غرف التنسيق بين أربيل وبغداد بأحداث المناطق 140 الأخيرة

2021/12/06 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن في مجلس النواب المنحل النائب ايوب الربيعي، اليوم الاثنين، عن دور غرف التنسيق بين اربيل وبغداد في احداث المناطق 140 الاخيرة.

وقال الربيعي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عدة مدن تابعة للمناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 شهدت سلسلة خروقات امنية دامية في الايام الماضية سواء في كركوك او الموصل او قرب الحدود مع ديالى".

وأضاف أن "تلك الخروقات تدلل على خلل امني في تلك المناطق مما يتطلب تفعيل الجهد الاستخباري فيها".

وأوضح أن "غرف التنسيق الامني المشترك بين اربيل وبغداد من اجل تعزيز امن تلك المناطق كان دورها رمزي حتى في ملف تبادل المعلومات وهذا يمثل خلل كبير واستراتيجي".

ولفت الربيعي الى ان "تشكيل قوات امنية من اهالي تلك المناطق ومسك الارض حل جوهري ومهم سيعزز البعد الاستخباري ويسهم في اعطاء رسائل طمأنينة أكبر"، مشيراً الى انه "يجب الانتباه الى حواضن الارهاب ومن يموله ويوفر له الملاذ الامن للانطلاق لاستهداف الابرياء".

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