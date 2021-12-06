مبتكرة لقاح أسترازينيكا: ليست المرة الأخيرة.. القادم قد يكون أسوأ

2021/12/06 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت عالمة شاركت في تطوير لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد من أن الأوبئة المستقبلية قد تكون "أكثر فتكا" ما لم يستعد العالم جيدا لها ويتعلم الدروس من الجائحة الحالية

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