الكاظمي: أجهزتنا ماضية في حفظ أملاك المسيحيين وحقوقهم القانونية

2021/12/06 | 15:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، غبطة البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيساً لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم، فيما أكد ان الأجهزة الحكومية ماضية في حفظ أملاك المسيحيين وحقوقهم القانونية.وعبر رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “إعتزاز العراق بجميع مكوناته الأصيلة …

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