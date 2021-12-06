هذا الرمز التعبيري تصدر قائمة الرموز الأكثر رواجًا لعام 2021.. إليكم ما هو

2021/12/06 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر استخدام الرموز التعبيرية في عالمنا الرقمي، والتي تعتبر من الطرق الأبرز التي يتداولها الأفراد للتعبير عن أنفسهم، حيث توضح بأن %92 من سكان العالم يعتمدونها وفقًا لبيانات تم جمعها بواسطة منظمة ”Unicode Consortium"

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