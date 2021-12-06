الصحة تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 927 حالة للشفاء

2021/12/06 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت ( 615 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل ( 927 ) شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (18) حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الماضية بلغ 89159 ".

وسجل العراق أمس 457 إصابة بكورونا و12 حالة وفاة.

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