محافظ بغداد يحسم رواتب الأجراء لثلاث دوائر

2021/12/06 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاثنين، رواتب 1700 شخص من الأجراء اليوميين، فيما لفت إلى انجاز معاملات المحاضرين المجانيين.

وقال العطا في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، إن "المحافظة أصدرت كتابا بشأن الأجراء اليوميين، حيث تم حسم رواتب أكثر من 1700 شخص في مجلس المحافظة ومن البلديات والماء والمجاري".

وبشأن المحاضرين المجانيين أكد، أن "معاملات المحاضرين المجانيين أنجزت، وبانتظار اصدار وزارة المالية قرار بشأنهم وتحويلهم الى عقود وحسم رواتبهم".

وأضاف العطا، أن "ضحايا الإرهاب وبحسب قانون 2018 تحول الملف الى مؤسسة الشهداء"، موضحا ان "المحافظة تقدم الدعم وتستكمل الإجراءات لحسم ملفات ضحايا الارهاب التي اصبحت لدى مؤسسة الشهداء".

"واع"

N.A

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