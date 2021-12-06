محافظ ذي قار يعلن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن موظفي الأجور والعقود

2021/12/06 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي،

الإثنين، إبرام اتفاق مع وزارة المالية

بشأن تطبيق قرار 315.

وقال المحافظ وفق بيان صادر عن مكتبه

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الوزارة

وافقت على متابعة تطبيق قرار 315

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