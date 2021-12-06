آلا طالباني تنفي انضمامها إلى تحالف الفتح بعد ظهورها في مبنى المحكمة الاتحادية

2021/12/06 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت النائبة السابقة آلا طالباني،

الإثنين، بشأن أنباء تحدثت عن "التحاقها

بتحالف الفتح وتحالفات أخرى".

وقالت طالباني في تدوينة، ان "بعض وسائل

الإعلام نشرت أخباراً غير صحيحة ولا

أساس لها، وأنا أرفضه

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