تأجيل اجتماع الاطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة

2021/12/06 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ افصحت اوساط سياسية عن تأجيل اجتماع ممثلي قوى الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، الذي كان مقررا عقده في مدينة الحنانة يوم غدً الثلاثاء./انتهى7

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