طيران الجيش يدمر مضافة كبيرة لداعش في منطقة وادي الشاي بكركوك

2021/12/06 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان طيران الجيش دمر مضافة كبيرة لعصابات داعش تحتوي على أسلحة وأعتدة ومعدات عسكرية وتجهيزات في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك./انتهى7

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