الصحة تسجل 615 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/06 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 615 اصابة بـ وباء كورونا و 927 حالة شفاء اضافة الى وفاة 18 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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