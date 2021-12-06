ارتفاع الدولار يخفض أسعار المعدن الأصفر عالمياً

2021/12/06 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تحسن الإقبال على الأصول الأقل أمانا وارتفاع الدولار بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بأوميكرون قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب أقل إغراء لحائزي العملات أخرى في حين عوضت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات خسائرها.

أسعار الذهبوانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.95 دولار بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1781.90 دولار.

المعادن النفيسةوفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.35 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 934.44 دولار، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1785.38 دولار.

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