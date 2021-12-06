2021/12/06 | 16:15 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجدد احتجاجات طلبة جامعة السليمانية وملفات اخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: i5Ru0W0gBLo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجدد احتجاجات طلبة جامعة السليمانية وملفات اخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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