أرباح بالمليارات.. تقرير يكشف مكاسب شركات النفط بالأشهر الأخيرة

2021/12/06 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الغارديان"، أن أكبر شركات النفط والغاز حققت أرباحا بلغت 174 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، بعد أيام من تحذير الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة يلحق الضرر بذوي الدخل المنخفض.

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