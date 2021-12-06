أردوغان قبل زيارته إلى قطر يتحدث عن تقوية العلاقات مع

2021/12/06 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه سيزور أبوظبي قريبا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين قبل التوجه إلى قطر

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