محمد بن راشد يتسلم رسالة من العاهل السعودي لرئيس الإمارات

2021/12/06 | 16:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

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