2021/12/06 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الباكستاني اليوم الإثنين مقتل طيارين في صفوفه، إثر تحطم مروحيتهما شمال البلاد.وقال الجناح الإعلامي للجيش إن المروحية تحطمت في منطقة سياشين الجليدية ، التي تعرف بأعلى ساحة معركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل طيارين باكستانيين في تحطم مروحية عسكرية المركز الخبري الوطني.

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