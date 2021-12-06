2021/12/06 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أبدت طهران، الاثنين، استعدادها للتفاوض بشأن المقترحات التي قدمتها في محادثات فيينا، بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى، وانسحبت منه واشنطن عام 2018.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تبدي “استعدادها للتفاوض” بعد فشل محادثات فيينا المركز الخبري الوطني.

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