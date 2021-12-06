بغداد اليوم تعلن مساندتها لحملة رفع الحظر عن الملاعب العراقية

2021/12/06 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعلن وكالة بغداد اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، مساندتها لحملة #انصفونا_حظر _العراق _ظالم.

وفي وقت سابق، اطلق الصحفي الرياضي، علي نوري، حملة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية تحت هاشتاك #انصفونا_حظر _العراق _ظالم.

وانضم لهذه الحملة جمع من الشخصيات الرياضية و الفنية و الثقافية عراقيا و عربيا من أجل المطالبة برفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية و إعادة استقبال المنتخب الوطني العراقي لمبارياته الرسمية على ملاعبه داخل الوطن.

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