الأردن.. حكم بالسجن 3 سنوات بحق مسؤولين تسببوا بوفاة مرضى كورونا

2021/12/06 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحكمت محكمة أردنية، بالسجن 3 سنوات بحق 5 مسؤولين حكوميين بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة 10 مرضى نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي في مارس/ آذار الماضي.وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان و4 من مساعديه بالسجن 3 سنوات، على ما أفادت به مراسلة الصحافة الفرنسية من قاعة المحكمة.وأدين هؤلاء بجنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 مرات"، بينما برّأت المحكمة 8 متهمين آخرين، والقرار قابل للطعن خلال 10 أيام".وقد توفي 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس/ آذار الماضي في مستشفى السلط الحكومي، نحو 30 كيلومتراً شمال غربي عمان، بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدّم استقالته، وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة 4 آخرين نتيجة الحادثة.

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