النفط تعلن وجبة جديدة من المقبولين بالتعيين بصفة أجر يومي

2021/12/06 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الإثنين، عن أسماء الوجبة الخامسة والأخيرة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة أجر يومي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (6 كانون الأول 2021)، إنه "تعلن وزارة النفط عن اسماء الوجبة الخامسة والاخيرة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي والبالغ عددهم 138 من أصل 6 آلاف، وعلى الذين وردت اسمائهم ضمن القوائم مراجعة الشركات النفطية المؤشرة ازاء كل اسم او فروعها في المحافظات وحسب بطاقة السكن التي اعتمدت عند التقديم، لغرض تقديم المستمسكات الثبوتية لاستكمال إجراءات التدقيق وصحة صدور الوثائق المطلوبة".

وأضاف، "يذكر أن الوزارة اعلنت عن اسماء الوجبة الرابعة في وقت سابق البالغ عددهم 868".

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