من بينها في كربلاء.. المجتمعية تحبط 5 عمليات ابتزاز ضد فتيات في ثلاث محافظات

2021/12/06 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المجتمعية، الإثنين،

إحباط 5 محاولات ابتزاز إلكتروني ضد

فتيات، في 3 محافظات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "احبطت مفارز

الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات

و

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