محافظ البنك المركزي يبحث مع السفير البريطاني التعاون المصرفي

2021/12/06 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى

غالب مخيف، الإثنين، العلاقات المصرفية

وسبل تطويرها، مع سفير بريطانيا لدى

بغداد مارك برايسون.

وذكر بيان للبنك تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "التقى محافظ البنك

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