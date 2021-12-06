2021/12/06 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا /أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عن وصول ادوية متنوعة تم انتاجها في مصانع وطنية ، منها معمل ادوية سامراء والشركات الدوائية الحديثة .وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ،" تم تفريغ الشحنات في مخازن " كيماديا " لتوزيعها الى المؤسسات الصحية وحسب الاحتياج لكل دائرة ، وذلك في اطار دعم وإسناد المصانع الوطنية ودور المصانع في تجهيز مؤسسات وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية"./انتهى5
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة :وصول ادوية متنوعـة انتجتها مصانع وطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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