الصحة :وصول ادوية متنوعـة انتجتها مصانع وطنية

2021/12/06 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عن وصول ادوية متنوعة تم انتاجها في مصانع وطنية ، منها معمل ادوية سامراء والشركات الدوائية الحديثة .وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ،" تم تفريغ الشحنات في مخازن " كيماديا " لتوزيعها الى المؤسسات الصحية وحسب الاحتياج لكل دائرة ، وذلك في اطار دعم وإسناد المصانع الوطنية ودور المصانع في تجهيز مؤسسات وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية"./انتهى5

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