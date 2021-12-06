بالفيديو.. المشجع الذي امسك العلم العراقي يكشف خفايا مباراة الشرطة واربيل

2021/12/06 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية تسجيلا مصورا ، يظهر المشجع الذي امسك العلم العراقي في مباراة الشرطة واربيل ، ليتحدث عن ملابسات الحادثة واعمال الشغب التي رافقت المباراة .وتداولت اوساط رياضية ملابسات حادثة اعتداء جماهير نادي اربيل على جماهير نادي الشرطة بسبب رفع العلم العراقي في ملعب فرنسوا حريري في اربيل .وكان فريق نادي أربيل تغلب على فريق الشرطة في بطولة كأس العراق بركلات الترجيح ، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل ،و شهدت اعمال شغب من قبل مشجعي فريق اربيل ./انتهى5

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