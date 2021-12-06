2021/12/06 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الباكستاني مقتل طيارين اثنين عقب تحطم مروحية عسكرية اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير.

وقال الجيش في بيان إن المروحية سقطت في نهر سياشين الجليدي، أحد أطول الأنهار الجليدية الجبلية في العالم، والذي يقع في سلسلة جبال كاراكورام، مضيفا أنه أرسل مروحيات وقوات إنقاذ إلى المنطقة.

تشتهر مدينة سياتشين بالحوادث، وهي أرض مقفرة قتل فيها عدد كبير من الجنود بسبب الانهيارات الجليدية أو البرد القارس.

خاضت الهند وباكستان منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 حربين من الحروب الثلاثة بينهما بسبب كشمير.

التالي

منذ 54 دقيقة

فنلندا: 11 مليار دولار صفقة شراء مقاتلات إف35

منذ ساعة واحدة

مصدر سعودي ينفي عقد لقاء بين ولي العهد وأردوغان في الدوحة

منذ 5 ساعات

عمان تفتتح مشروع “جبال-خُف” للنفط والغاز

منذ 6 ساعات

محاكمة سوري في قبرص بتهمة قتل سائحتين سورية وروسية

منذ 6 ساعات

تركيا: إنقاذ 63 مهاجراً قبالة سواحل إزمير

منذ 7 ساعات

وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول

منذ 7 ساعات

مستشار البيت الأبيض: المؤشرات الأولى حول خطورة أوميكرون “مشجعة”

منذ 8 ساعات

الأردن: السجن لـ 5 من كبار مسؤولي الصحة

منذ 8 ساعات

الآلاف يتظاهرون ضد قواعد مكافحة كورونا في أوروبا

منذ 18 ساعة

F16 العراقية تستهدف وكراً لـ”الإرهابيين” في وادي حواري

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية باكستانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية باكستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).